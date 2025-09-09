Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Gifhorn, 08.09.2025, 07:47 (ots)

Gestern Morgen kam es am Kreisel am Calberlaher Damm zu einem Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Süden. Im Kreisel wollte er die Einmündung zum Lehmweg überqueren. Dies übersah eine 38-Jährige, die mit ihrem Skoda Citigo den Kreisverkehr in den Lehmweg verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 17-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Gifhorn gebracht. Sein E-Scooter wurde später vom Vater in der Dienststelle der Polizei Gifhorn abgeholt. Die 38-Jährige blieb unverletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzen.

