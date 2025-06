POL-LIP: Bad Salzuflen. Container geknackt.

Lippe (ots) - Ein 8-jähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag (12.06.2025) in der Brahmsstraße in Schieder von einem Kleinkraftrad angefahren und schwer am Fuß verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher auf einem Kleinkraftrad auf dem Gehweg, als der Junge auf den Weg trat. Bei der Kollision mit dem Kleinkraftrad stürzte das Kind. ...

mehr