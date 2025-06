Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. 8-Jähriger von Kleinkraftrad angefahren.

Lippe (ots)

Ein 8-jähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag (12.06.2025) in der Brahmsstraße in Schieder von einem Kleinkraftrad angefahren und schwer am Fuß verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher auf einem Kleinkraftrad auf dem Gehweg, als der Junge auf den Weg trat. Bei der Kollision mit dem Kleinkraftrad stürzte das Kind. Es wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell