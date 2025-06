POL-LIP: Kreis Lippe/Augustdorf. Kita-Kinder verteilen Dank- und Denkzettel - Landesweite Aktionswoche #SicherImStrassenverkehr.

Lippe (ots) - Im Wesselweg gerieten am 05.06.2025 gegen 2 Uhr ein Wohnwagen und zwei Autos in Brand, die allesamt am Straßenrand abgestellt waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Wohnwagen wurde komplett zerstört, ein Skoda Citigo und ein VW Touran trugen erhebliche Beschädigungen davon. Auch die Fassaden von angrenzenden Wohnhäusern sind durch den Brand an ...

