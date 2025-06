Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Wohnwagen und zwei Autos brennen - Kripo sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Im Wesselweg gerieten am 05.06.2025 gegen 2 Uhr ein Wohnwagen und zwei Autos in Brand, die allesamt am Straßenrand abgestellt waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Wohnwagen wurde komplett zerstört, ein Skoda Citigo und ein VW Touran trugen erhebliche Beschädigungen davon. Auch die Fassaden von angrenzenden Wohnhäusern sind durch den Brand an den Fahrzeugen beschädigt worden. Verletzte Personen gab es nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 70.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Derzeit können sowohl eine Brandstiftung als auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei Zeugen: Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

