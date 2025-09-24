PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperlicher Angriff an Bushaltestelle

Bad Salzungen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Salzungen in der Bahnhofsstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 14-Jähriger, welcher in der Bushaltestelle auf seinen Bus wartete, unvermittelt von einer unbekannten männlichen Person in das Gesicht getreten. Der Jugendliche war kurzzeitig bewusstlos und kam anschließend nach medizinischer Versorgung in das Krankenhaus. Der bisher namentlich nicht bekannte Tatverdächtige war zudem in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen. Sachdienliche Hinweise zu den 3 unbekannten Personen und sonstigen Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter dem Aktenzeichen 0249370/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

