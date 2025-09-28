POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Samstagabend, 27.09.25 gegen 18:00 Uhr kam es in der Max-Reger-Straße in Fulda zu einem Sturz eines E-Scooters, bei dem die 13-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Auf dem E-Scooter befand sich noch ein 22-jähriger Mann als Mitfahrer, der allerdings unversehrt blieb. Die Ursache des Sturzes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Da der Scooter zudem nicht versichert war, wurde noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 40-jähriger Mann aus Großenlüder befuhr am Samstagabend, 27.09.25 gegen 20:45 Uhr die Landstraße von Großenlüder in Richtung Uffhausen. Kurz nach der Unterführung unter der Bundestraße kam der Mann mit seinem Toyota Yaris nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte, ohne das Fremdschaden entstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei in Fulda wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss entstand. Nach erfolgter Blutprobe muss sich der Mann nun einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

