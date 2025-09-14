PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.09.2025, 13.10 Uhr) ereignete sich in Neubeckum ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Beckum fuhr auf der Dyckerhoffstraße in Richtung Geißlerstraße. Zeitgleich bog eine 62-jährige Gütersloherin mit ihrem Pkw von der Hauptstraße aus Neubeckum kommend auf die Geißlerstraße ab. Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Dyckerhoffstraße/Geißlerstraße kam es zum Zusammenstoß beider Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

