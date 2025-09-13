Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.09.2025 um 10:55 Uhr) wurde in Ahlen ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der 33-jährige aus Hamm fuhr mit seinem Motorrad auf der Dolberger Straße von Dolberg in Richtung Ahlen. Vor ihm fuhr ein 71-jähriger Mann aus Breckerfeld, der mit seinem Pkw von der Dolberger Straße nach links in die Lambertistraße abbiegen wollte. Aus diesem Grund hatte er seine Geschwindigkeit reduziert. Der Kradfahrer scherte nun aus, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen; dieser bog zeitgleich ab, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Der Kradfahrer geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem Grünstreifen zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer; er wurde von Rettungskräften nach Hamm in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

