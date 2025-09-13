PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.09.2025 um 10:55 Uhr) wurde in Ahlen ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der 33-jährige aus Hamm fuhr mit seinem Motorrad auf der Dolberger Straße von Dolberg in Richtung Ahlen. Vor ihm fuhr ein 71-jähriger Mann aus Breckerfeld, der mit seinem Pkw von der Dolberger Straße nach links in die Lambertistraße abbiegen wollte. Aus diesem Grund hatte er seine Geschwindigkeit reduziert. Der Kradfahrer scherte nun aus, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen; dieser bog zeitgleich ab, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Der Kradfahrer geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem Grünstreifen zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer; er wurde von Rettungskräften nach Hamm in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 09:50

    POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Freitag (12.09.2025, 10.15 Uhr) ein 82-jähriger Radfahrer in Rinkerode schwer verletzt. Der Drensteinfurter fuhr auf dem Radweg parallel zur B 54 in Richtung B 58. Zeitgleich fuhr eine 33-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pkw auf der Straße Alte Dorfstraße und wollte nach rechts auf die B 54 ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:17

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (11.09.2025, 18.00 Uhr) und Freitag (12.09.2025, 10.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Albersloh eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude in der Bauerschaft Sunger und stahlen dort Besteck, Küchengeräte und Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 16:02

    POL-WAF: Everswinkel. Mann offensichtlich in Ausnahmesituation

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 12.9.2025 erhielt die Polizei am Mittag (11.55 Uhr) die Information, dass sich ein Everswinkler in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 60-Jährige über Schusswaffen verfügt, wurden Kräfte der Spezialeinheiten zur Unterstützung herangezogen. Der Bereich um das Einfamilienhaus im ...

    mehr
