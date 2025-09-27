PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfallfluchten - jeweils mit Zeugenaufruf

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Beschädigung eines geparkten Fahrzeugs

Bad Hersfeld - In dem Zeitraum von Freitag (26.09.), gegen 12 Uhr, bis Samstag (27.09.), gegen 10 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Gothaer Straße 2 in 36251 Bad Hersfeld geparkter Ford Transit durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden des Ford Transits beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.

Verkehrsunfallflucht - Auffahren auf ein auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug

Bad Hersfeld - Am Freitag (26.09.), gegen 19 Uhr, hielt eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald auf der B 62 in Richtung Bad Hersfeld in Höhe der Ortschaft Friedewald, um einen Katzenkadaver von der Straße zu entfernen. Als die Pkw-Fahrerin hinter die Leitplanke stieg, fuhr ein auf der B 62 in Richtung Bad Hersfeld fahrender unbekannter Pkw gegen das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug der 40-Jährigen. Dieser Pkw fuhr anschließend weiter ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden der 40-jährigen Pkw-Fahrerin beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - Hämmelmann, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

