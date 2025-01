POL-PDNR: Diebstahl aus einem PKW

Waldbreitbach (ots) - In der Nacht vom 06.01.2025 auf den 07.01.2025 kam es auf einer Baustelle in der Jahnstraße in Waldbreitbach zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger. Die Scheiben der Baumaschine wurden durch bislang unbekannte Täter höchstwahrscheinlich mit einer Softair-Pistole beschossen, wodurch diese beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und ...

