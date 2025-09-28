PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Verkehrsunfallflucht - Auffahren auf ein auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Der flüchtige Pkw fuhr in entgegengesetzte Fahrtrichtung, wie zunächst gemeldet.

Hier die aktualisierte Meldung:

Bad Hersfeld - Am Freitag (26.09.), gegen 19 Uhr, hielt eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald auf der B 62 in Richtung Bad Hersfeld in Höhe der Ortschaft Friedewald, um einen Katzenkadaver von der Straße zu entfernen. Als die Pkw-Fahrerin hinter die Leitplanke stieg, fuhr ein auf der B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommender, unbekannter Pkw gegen das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug der 40-Jährigen. Dieser Pkw fuhr anschließend weiter ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden der 40-jährigen Pkw-Fahrerin beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

