Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Elektrokabel

Ense (ots)

Am 04.06.2025 entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 01:05 Uhr und 02:15 Uhr Elektrokabel im Wert von wenigen Tausend Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen mehrere unbekannte Täter auf das Gelände eines Elektrobetriebs in der Straße Am Riesenberg ein. Hier entwendeten sie die Kabel und transportierten diese anschließend mit einem Pkw ab. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

