Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lotto-Annahmestelle

Bad Sassendorf (ots)

In der letzten Nacht kam es um 00:30 Uhr zu einem Einbruch in einer Lotto-Annahmestelle in der Schützenstraße in Bad Sassendorf.

Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und betraten so das Geschäft. Im Kassenbereich haben die Täter dann vermutlich Zigarettenschachteln geklaut. Die genaue Menge und ob noch andere Waren entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgefallen ist der Einbruch, weil der Alarm ausgelöst und der Sicherheitsdienst umgehend die Polizei verständigt hat. Das es nicht zu noch größeren Schaden gekommen ist, hängt sicherlich auch mit der Nebelanlage zusammen, die angegangen ist, als die Täter das Geschäft betreten haben.

Nun sucht die Polizei Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

