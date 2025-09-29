Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten zerstört - Pkw beschädigt - Schmiererei - Trickdiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Briefkasten zerstört

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstörten am Sonntag (28.09.), gegen 4.30 Uhr, den Briefkasten eines Wohnhauses in der Hermann-Löns-Straße in Asbach. Es entstand Sachschaden von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Philippsthal. Die hintere linke Seitenscheibe eines Ford Fusion wurde am Freitag (26.09.), zwischen 6.15 Uhr und 13.10 Uhr, durch Unbekannte eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Das Fahrzeug war in der Rathausstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schmiererei

Bad Hersfeld. Ein Baumstamm in der Straße "Am Windrad" in Petersberg (Verlängerung eines Feldweges in Richtung der A 4) wurde zwischen Donnerstagabend (25.09.) und Freitagmittag (26.09.) von Unbekannten mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Bad Hersfeld. Ein dreister Langfinger nutzte am Freitag (26.09.), gegen 12.05 Uhr, die Gutmütigkeit eines Seniors aus. Der 80-Jährige befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Kirchplatz, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde, der nach Kleingeld für einen Parkautomaten fragte. Daraufhin holte der Senior seinen Geldbeutel hervor und suchte nach passenden Münzen. Der Unbekannte schaffte es durch gekonnte Ablenkung circa 150 Euro aus dem Schein-Fach zu entwendeten und flüchtete umgehend in Richtung des Marktplatzes, wo er von dem Geschädigten aus den Augen verloren wurde. Der Täter wird wie folgt beschrieben: westeuropäisches und gepflegtes Erscheinungsbild, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 175 cm groß, sportliche Statur, graue Schiebermütze, hellblauer Pullover, rot-braune Jacke, dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechsel- oder Kleingeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell