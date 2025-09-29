Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

56-Jährige leicht verletzt

Fulda. Am Sonntag (28.09.) kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 56-Jährige aus Gießen bog mit ihrem Kraftrad, einer Suzuki, von der Löherstraße nach rechts in die Bardostraße ein. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Radfahrer aus Fulda vom Gehweg der Löherstraße über die Bardostraße in Richtung Frankfurter Straße auf dem Radschutzstreifen. Dieser verläuft parallel zum Fußgängerüberweg. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nach derzeitigen Erkenntnissen für beide Verkehrsteilnehmer grün geschaltet. Die 56-Jährige bog ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Die 56-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Freitag (26.09.), gegen 12.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.), gegen 15.45 Uhr, parkte eine Skoda-Fahrerin aus Rotenburg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Königsberger Straße. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Frontstoßstange sowie dem linken Scheinwerfer fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de.

12.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Bebra. Am Samstag (27.09.), gegen 10.10 Uhr, befuhr eine VW-Fahrerin aus Bebra die Straße "Zum Kelkerbach" von der Oststraße kommend. Ein Kia-Fahrer, ebenfalls aus Bebra, befuhr die Signalstraße. Im Kreuzungsbereich Signalstraße/Zum Kelkerbach kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

37-Jähriger nach Trunkenheitsfahrt gestoppt

Schlitz. Diese Trunkenheitsfahrt ging glücklicherweise noch einmal glimpflich aus. Doch das hätte ganz anders sein können. Am Freitag (26.09.), gegen 19.10 Uhr, war ein 37-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis nach aktuellen Erkenntnissen mit seinem Ford Focus auf dem Radweg parallel der L 3141 von Ützhausen kommend in Richtung Nieder-Stoll unterwegs. An der Kreuzung Kreutzersgrund kollidierte er mit dort befindlichen Schlauchverteilern der Freiwilligen Feuerwehr. Diese waren seit circa 18 Uhr im Rahmen von Löscharbeiten eines Scheunenbrandes vor Ort. Die Einsatzkräfte stoppten den Fahrer und hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bereits zuvor hatte der 37-Jährige zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Gefahr gebracht, die am Ortsausgang von Ützhausen als Absperrposten für Verkehrsmaßnahmen eingesetzt waren. Sie beide mussten sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen. Der Fahrer setzte seine Fahrt trotz der Absperrung unvermittelt über den Radweg fort.

Da der 37-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er von den Polizisten zur Polizeistation Lauterbach sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Ford-Fahrer bereits vor seiner Kollision mit der Einsatzstelle eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er auf einem Parkplatz in Bad Salzschlirf - parallel der L 3141 - gegen einen Baum, wodurch die vordere linke Seite der Stoßstange samt Radkasten abgerissen und der Pkw stark beschädigt wurde. Doch statt die Fahrt zu beenden, fuhr er weiter in Richtung Ützhausen und brachte damit nicht nur sich, sondern auch Unbeteiligte in Gefahr.

Der 37-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen, der Nötigung im Straßenverkehr sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum verantworten.

