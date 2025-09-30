Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Trickdiebstahl - Pkw-Brand - Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Fulda. Am Montag (29.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor im Bereich eines Parkplatzes westlich der Gläserzeller Straße, Höhe Ortseingang aus Richtung Fulda, einen Verteilerkasten und eine Mauer mit schwarzer Farbe beschmiert haben. Die Täter sprayten unter anderem zwei Hakenkreuze auf. Es entstand rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Burghaun. Am Montagmittag (29.09.) wurde eine lebensältere Frau aus Burghaun Opfer dreister Trickbetrüger. Die Frau wollte eine Nähmaschine verkaufen und inserierte diese in einer Lokalzeitung. Sie wurde daraufhin telefonisch kontaktiert und man vereinbarte einen Termin in ihrer Wohnung. Der vermeintliche Kaufinteressent lenkte die Geschädigte hierbei ab, wodurch es ihm gelang drei Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Sie kann den Täter folgendermaßen beschreiben: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, dunkler Hautteigt, schwarze Haare - gegelt und nach hinten gekämmt, auffälliger tiefer Haaransatz ohne Geheimratsecken, dunkelblauer Anzug, schwarze glänzende Lederschuhe, helles Hemd und hellblaue Krawatte mit orangefarbenem Muster bzw. Emblem. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Brand

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (30.09.) kam es im Gallasiniring zu einem Pkw-Brand. Dies wurde der Polizei gegen 0.45 Uhr durch mehrere Anwohner mitgeteilt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein gelber Fiat Seicento, der auf einem Privatparkplatz abgestellt war, in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung gerieten zwei neben dem Fahrzeug abgestellte Pkw ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr Fulda löschte alle drei Autos ab.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem grünen Honda Accord, der auf einem P&R-Parkplatz in der Boyneburgstraße abgestellt war, stahlen Unbekannte zwischen dem 23. und dem 29. September beide amtlichen Kennzeichen FD-EC 28. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

