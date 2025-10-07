PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rettersen (ots)

Am Montag, 06.10.2025, ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in Rettersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Fiersbacher Straße. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen gelben LKW gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:11

    POL-PDNR: Sachbeschädigung

    Altenkirchen (ots) - Am Montag, 06.10.2025, gegen 20.25 Uhr, kam es in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude. Hierbei wurde die Scheibe einer Konditorei eingeschlagen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Gegen den 42-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:55

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Engerser Landstraße

    Neuwied (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es in der Zeit von 07:00 - 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Engerser Landstraße in Neuwied. Der Geschädigte parkte ordnungsgemäß mit seinem PKW am Fahrbahnrand auf Höhe des Anwesens Hausnummer 109a. In dem genannten Tatzeitraum wurde der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:45

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt durch einen Fahrradfahrer

    Altenkirchen (ots) - Am Montag, 06.10.2025, gegen 19.20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen eine männliche Person auf einem Fahrrad gemeldet. Diese soll zuvor Passanten an einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Altenkirchen angepöbelt haben. Der Fahrradfahrer konnte kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde dem 42-Jährigen eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren