Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rettersen (ots)

Am Montag, 06.10.2025, ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in Rettersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Fiersbacher Straße. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen gelben LKW gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

