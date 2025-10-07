PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt durch einen Fahrradfahrer

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 06.10.2025, gegen 19.20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen eine männliche Person auf einem Fahrrad gemeldet. Diese soll zuvor Passanten an einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Altenkirchen angepöbelt haben. Der Fahrradfahrer konnte kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

