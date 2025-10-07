Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gieleroth (ots)

Am Montag, 06.10.2025, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Gieleroth ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin die B 8, aus Richtung Wahlrod kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Altenkirchen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell