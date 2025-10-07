Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unachtsam die Fahrbahn betreten - Fußgängerin verletzt
Betzdorf (ots)
Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, betrat eine 64-jährige Fußgängerin am 06.10.2025 gegen 16:50 Uhr die Wilhelmstraße. Hier wurde sie vom Opel eines 77-jährigen erfasst, welcher die Wilhelmstraße befuhr. Die Fußgängerin wurde zur Boden gestoßen und leicht verletzt.
