Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: NACHTRAGSMELDUNG: Zeugenaufruf Verkehrsunfall B8 Rettersen
Neuwied (ots)
Heute kam es gegen 13:42 Uhr auf der B8 bei Rettersen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallaufnahme hierzu dauert noch an. Die B8 ist weiterhin voll gesperrt.
Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die den obigen Verkehrsunfall mitbekommen haben, sich zeitnah zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
