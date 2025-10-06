Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: NACHTRAGSMELDUNG: Zeugenaufruf Verkehrsunfall B8 Rettersen

Neuwied (ots)

Heute kam es gegen 13:42 Uhr auf der B8 bei Rettersen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallaufnahme hierzu dauert noch an. Die B8 ist weiterhin voll gesperrt.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die den obigen Verkehrsunfall mitbekommen haben, sich zeitnah zu melden.

