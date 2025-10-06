PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: NACHTRAGSMELDUNG: Zeugenaufruf Verkehrsunfall B8 Rettersen

Neuwied (ots)

Heute kam es gegen 13:42 Uhr auf der B8 bei Rettersen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallaufnahme hierzu dauert noch an. Die B8 ist weiterhin voll gesperrt.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die den obigen Verkehrsunfall mitbekommen haben, sich zeitnah zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel. 02681-9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 06.10.2025 – 14:15

    POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Daaden (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Betzdorfer Straße stellten Beamte der PI Betzdorf am 05.10.2025 gegen 15:40 Uhr einen 30-jährigen BMW-Fahrer fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 926-146 E-Mail: ...

  • 06.10.2025 – 14:11

    POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

    Mudersbach (ots) - Auch am verlängerten (Kirmes-)Wochenende führten Beamtinnen und Beamte der PI Betzdorf im Bereich Niederschelderhütte Verkehrskontrollen zur Überwachung der aufgrund der Großbaustelle an der B 62 eingerichteten Verkehrsbeschränkungen durch. Dabei fielen am Abend des 03.10. zehn und am frühen Morgen des 05.10. vier Verkehrsteilnehmer beim unzulässigen Befahren gesperrter Straßen auf. Gegen alle ...

  • 06.10.2025 – 14:02

    POL-PDNR: PRESSEERSTMELDUNG: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 8

    Rettersen/Witthecke (ots) - Aktuell ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 8 im Bereich Rettersen/Witthecke gekommen. Die Rettungskräfte befinden sich im Einsatz, die B 8 wurde in diesem Bereich voll gesperrt. Wir bitten von Anfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946 0 ...

