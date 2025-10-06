PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

Mudersbach (ots)

Auch am verlängerten (Kirmes-)Wochenende führten Beamtinnen und Beamte der PI Betzdorf im Bereich Niederschelderhütte Verkehrskontrollen zur Überwachung der aufgrund der Großbaustelle an der B 62 eingerichteten Verkehrsbeschränkungen durch. Dabei fielen am Abend des 03.10. zehn und am frühen Morgen des 05.10. vier Verkehrsteilnehmer beim unzulässigen Befahren gesperrter Straßen auf. Gegen alle Verkehrsteilnehmenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Betzdorf wird auch weiterhin im Umfeld der Großbaustelle präsent sein, und Fehlverhalten konsequent ahnden. Es wird eindringlich empfohlen, die offiziell eingerichtete Umleitung über Niederfischbach/Freudenberg zu nutzen, und die ohnehin stark belasteten Anwohnerstraßen zu meiden. In jedem Fall müssen angeordnete Durchfahrtsverbote unbedingt beachtet werden. Nicht zuletzt auch die Regelgeldbuße von 50 Euro lässt sich damit leicht einsparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

