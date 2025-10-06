PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: PRESSEERSTMELDUNG: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 8

Rettersen/Witthecke (ots)

Aktuell ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 8 im Bereich Rettersen/Witthecke gekommen. Die Rettungskräfte befinden sich im Einsatz, die B 8 wurde in diesem Bereich voll gesperrt. Wir bitten von Anfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

