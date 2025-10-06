PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schloss geknackt und E-Scooter gestohlen

Mudersbach (ots)

Ein 24-jähriger Geschädigter zeiget bei der PI Betzdorf den Diebstahl seines Elektrokleinstfahrzeugs (sog. "E-Scooter") der Marke Xiaomi an. Demnach entwendete eine bislang unbekannter Täterschaft zwischen dem 02.10.2025, 14:00 Uhr, und dem 03.10.2025, 01:15 Uhr, das mit Mittels Schloss gesicherte Fahrzeug im Bereich der Industriestraße. Lediglich das aufgebrochene Schloss blieb an der Tatörtlichkeit zurück. Die zum Fahrzeug zugehörige Versicherungskennzeichenplakette lautet 578PAI.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:40

    POL-PDNR: Reichskriegsflagge gehisst

    Betzdorf (ots) - Eine Zeugin meldete hiesiger Dienststelle am 03.10.2025 zur Nachmittagszeit eine an einem Anwesen im Drosselweg gehisste Reichskriegsflagge. Die entsandte Streife der PI Betzdorf wies den Eigentümer der Fahne an, diese einzuholen. Der Betroffene kam der Aufforderung nach. Gegen den 54-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:09

    POL-PDNR: PKW beschädigt und geflüchtet

    Betzdorf / Kirchen (Sieg) (ots) - Ein 74-jähriger Geschädigter fuhr am 02.10.2025 in der Zeit von 14 bis 15:15 Uhr mit seinem PKW Skoda verschiedene Örtlichkeiten in Betzdorf und Kirchen an, darunter den Friedhof Betzdorf, die Tiefgarage des REWE-Markts an der Kirchner Straße in Betzdorf sowie den Parkplatz des Kauflands in Kirchen. Anschließend stellte er am Fahrzeugheck eine Delle und Kratzer fest. Die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:47

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 8

    Birnbach (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es auf der B 8 im Bereich vor der Ortslage Birnbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, eine verkehrsunfallbeteiligte Person mußte durch die eingesetzten Feuerwehren ...

    mehr
