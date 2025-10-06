PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Radfahrer beim Überqueren der Straße erfasst

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer beabsichtige am 03.10.2025 gegen 19:45 Uhr das Schulgelände der Integrierten Gesamtschule zu verlassen, die Lindenstraße zu überqueren, und den gegenüberliegenden Parkplatz zu erreichen. Dabei schätze er die Distanz zum dem herannahenden PKW einer 69-jährigen, die die Lindenstraße befuhr, falsch ein. Der PKW kollidierte in der Folge mit dem Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

