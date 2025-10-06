PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Daaden (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Betzdorfer Straße stellten Beamte der PI Betzdorf am 05.10.2025 gegen 15:40 Uhr einen 30-jährigen BMW-Fahrer fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

