Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 2. Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rettersen (ots)

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 06.10.2025, gegen 13.38 Uhr, in der Gemarkung Rettersen ereignete, erlitt eine 22-jährige Pkw-Fahrerin schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie die Bundesstraße (B) 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrfach und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die B 8 war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine entsprechende Umleitung ein. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Mehren und Weyerbusch, des Rettungsdienstes sowie einer First Responder-Einheit, des Straßenmeisterei und der Polizei Altenkirchen. Zudem befand sich ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell