PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 2. Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rettersen (ots)

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 06.10.2025, gegen 13.38 Uhr, in der Gemarkung Rettersen ereignete, erlitt eine 22-jährige Pkw-Fahrerin schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie die Bundesstraße (B) 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrfach und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die B 8 war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine entsprechende Umleitung ein. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Mehren und Weyerbusch, des Rettungsdienstes sowie einer First Responder-Einheit, des Straßenmeisterei und der Polizei Altenkirchen. Zudem befand sich ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:57

    POL-PDNR: NACHTRAGSMELDUNG: Zeugenaufruf Verkehrsunfall B8 Rettersen

    Neuwied (ots) - Heute kam es gegen 13:42 Uhr auf der B8 bei Rettersen zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallaufnahme hierzu dauert noch an. Die B8 ist weiterhin voll gesperrt. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die den obigen Verkehrsunfall mitbekommen haben, sich zeitnah zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Hochstraße ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:15

    POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Daaden (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Betzdorfer Straße stellten Beamte der PI Betzdorf am 05.10.2025 gegen 15:40 Uhr einen 30-jährigen BMW-Fahrer fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 926-146 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:11

    POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

    Mudersbach (ots) - Auch am verlängerten (Kirmes-)Wochenende führten Beamtinnen und Beamte der PI Betzdorf im Bereich Niederschelderhütte Verkehrskontrollen zur Überwachung der aufgrund der Großbaustelle an der B 62 eingerichteten Verkehrsbeschränkungen durch. Dabei fielen am Abend des 03.10. zehn und am frühen Morgen des 05.10. vier Verkehrsteilnehmer beim unzulässigen Befahren gesperrter Straßen auf. Gegen alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren