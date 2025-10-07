Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

L 254, 'Gemarkung Rothe Kreuz (ots)

Am gestrigen Abend, um 20:27 Uhr befuhr ein 38 jähriger Mann mit seinem PKW Ford die L 254 in Richtung Weißfeld. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit über den rechten Fahrbahnrand. Hierdurch verliert er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlägt sich mit dem PKW. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mittels Rettungswagen in en angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der Ford wurde durch den Unfall stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit.

