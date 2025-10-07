L 254, 'Gemarkung Rothe Kreuz (ots) - Am gestrigen Abend, um 20:27 Uhr befuhr ein 38 jähriger Mann mit seinem PKW Ford die L 254 in Richtung Weißfeld. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit über den rechten Fahrbahnrand. Hierdurch verliert er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlägt sich mit dem PKW. Der Mann ...

mehr