Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Brennholz

Straßenhaus (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2025 bis zum 03.10.2025 kam es in an einem Waldstück in der Verlängerung der Brunnenstraße in Straßenhaus zum Diebstahl von dort gelagertem Brennholz. Bislang unbekannte Täter entwendeten Holz (Meterstücke) von einem hohen dreistelligen Wert. Aufgrund der Menge und der Länge des entwendeten Holzes wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug mit einer größeren Ladefläche genutzt worden ist.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

