POL-PDNR: Sachbeschädigung an Gebäude

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 12.35 Uhr, kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen mehrere Schüler Steine gegen die Fassade eines Firmengebäudes. Diese wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernten sich die Personen von der Örtlichkeit. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

