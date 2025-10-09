Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Betzdorf (ots)
Gleich zwei Fahrzeugführer fielen im Rahmen der von Verkehrskontrollen auf, weil diese nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten.
Am 07.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen kurz vor 21:00 Uhr einen VW, dessen 19-jähriger Fahrzeugführer von seiner schweizerischen Fahrerlaubnis keinen Gebrauch mehr machen durfte, weil er bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebt.
Am 08.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen 16:30 Uhr in der Tiergartenstraße einen Mercedes. Dessen 39-jähriger Fahrzeugführer konnte überhaupt keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.
Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.
