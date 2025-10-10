Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Weitefeld (ots)

Eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 18:40 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Neunkhausen kommend in Fahrtrichtung. Mutmaßlich aufgrund geistiger und / oder körperlicher Mängel geriet sie in den Gegenverkehr, und kollidierte dort mit dem VW einer 50-jährigen Frau.

Die 71-jährige setzte ihre Fahrt zunächst unbeirrt fort, konnte jedoch durch die VW-Fahrerin auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz gestellt werden.

Beide Unfallbeteilige blieben unverletzt; an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Der Unfallverursacherin wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Betzdorf führt ein Ermittlungsverfahren zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell