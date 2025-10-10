PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Weitefeld (ots)

Eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 18:40 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Neunkhausen kommend in Fahrtrichtung. Mutmaßlich aufgrund geistiger und / oder körperlicher Mängel geriet sie in den Gegenverkehr, und kollidierte dort mit dem VW einer 50-jährigen Frau.

Die 71-jährige setzte ihre Fahrt zunächst unbeirrt fort, konnte jedoch durch die VW-Fahrerin auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz gestellt werden.

Beide Unfallbeteilige blieben unverletzt; an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Der Unfallverursacherin wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Betzdorf führt ein Ermittlungsverfahren zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 07:56

    POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff

    Weyerbusch (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 08.10.2025, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 09.10.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 in der Gemarkung Weyerbusch zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus verschiedenen Baumaschinen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 23:57

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Begegnungsverkehr

    Dierdorf (ots) - Am Montag, 06.10.2025 gegen 06.25Uhr kam es auf der L258 zwischen dem Autobahnkreisel Dierdorf und dem Abzweig zur B413 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die L258 mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger mit grauer Plane und belgischer Zulassung in Fahrtrichtung Dierdorf. Hierbei kam die Zugmaschine nach links auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem linken ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:29

    POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen

    Anhausen (ots) - Im Zeitraum vom 29.09.2025 bis zum 08.10.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen. Bislang unbekannte Täter brachen in das Objekt ein ohne etwas zu entwenden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren