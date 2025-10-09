Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsamer Fahndungs- und Kontrolltag - Bonner Polizei im Großeinsatz

Bonn (ots)

Mit mehr als 150 Einsatzkräften führte die Bonner Polizei am Mittwoch (08.10.2025) einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz mit dem Ordnungsamt und dem Kassen- und Steueramt der Stadt Bonn sowie dem Hauptzollamt Köln und der Bundespolizei durch.

Ziele des Großeinsatzes waren unter anderem die Bekämpfung der Messer-, Gewalt-, und Betäubungsmittelkriminalität. Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf dem Thema Taschendiebstahl. Hierzu waren Zivilfahnder insbesondere im Bonner Innenstadtbereich im Einsatz. Auch mehrere Terminwohnungen und bordellartige Betriebe wurden im Einsatzverlauf kontrolliert. Dabei wurden drei Personen angetroffen, bei denen der Verdacht bestand, sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

Im gesamten Einsatzverlauf wurden 331 Personen und 135 Fahrzeuge kontrolliert sowie sechs Strafanzeigen gefertigt. Bei der Kontrolle zweier Männer ergab eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass gegen sie jeweils ein offener Haftbefehl vorlag. Ein 42-Jähriger konnte den geforderten Geldbetrag zur Vermeidung der Haft nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei den integrativen Verkehrskontrollen an Ein- und Ausfallstraßen im Zuständigkeitsbereich wurden bei der Kontrolle eines LKW festgestellt, dass das Fahrzeug überladen war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später fiel das Fahrzeug den Einsatzkräften mit selbiger Überladung erneut auf. An dem Fahrzeug wurde sodann eine Parkkralle angebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden über 500 Verstöße festgestellt. In 444 Fällen sind Verwarngelder fällig. 74 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. An den Kontrollstellen wurden im Laufe des Einsatzes zudem 114 weitere diverse Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet.

Auch zahlreiche legale Waffenbesitzer wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bonner Polizei, die auch Waffenbehörde ist, aufgesucht. Kontrolliert wurde hierbei die sichere Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen. In insgesamt elf Fällen wurden Verstöße festgestellt. Dies hatte zur Folge, dass die Besitzer ihre Waffen sofort abgeben mussten. Es wurden 36 Lang- und elf Kurzwaffen, zwei Luftgewehre, sieben PTB-Waffen sowie in zwei Fällen illegale Waffen sichergestellt.

Im Rahmen des Einsatzes stellte die Bonner Polizei auch weitere 24 individuelle Messertrageverbote zu. Dabei wurden in 20 Fällen auch mit den jeweiligen Adressaten Gefährderansprachen durchgeführt. Insgesamt steigt die Zahl der verhängten Messertrageverbote damit auf 153. Betroffen sind Personen, die in der Vergangenheit bereits mit Messern oder gefährlichen Gegenständen aufgefallen sind bzw. Straftaten mit solchen Gegenständen begangen haben. Das Verbot, welches nicht nur das Mitführen von Messern, sondern auch von gefährlichen Gegenständen umfasst, gilt für die Dauer von drei Jahren für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei. Im Falle einer Zuwiderhandlung ist ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 250 Euro zu entrichten.

"Mein Dank gilt allen Einsatzkräften und insbesondere unseren Netzwerkpartnern für die gute Zusammenarbeit. Wir führen solche Einsätze mehrfach im Jahr durch und erreichen damit unter anderem eine Erhöhung des Fahndungs- und Kontrolldrucks an Einsatz- und Kriminalitätsbrennpunkten sowie an Beschwerdestellen über unsere normale Präsenz hinaus", betonte Einsatzleiter Kriminaloberrat Hansjürgen Brämm.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell