Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisste 36-Jährige wurde angetroffen

Bad Honnef (ots)

Die Fahndung nach der vermissten 36-jährigen Frau aus Bad Honnef (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6133074) kann zurückgenommen werden. Sie wurde am Dienstagabend (07.10.2025) im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen von der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg im Umfeld ihrer Wohneinrichtung in Bad Honnef angetroffen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde die 36-Jährige in eine Klinik gebracht.

Hinweis: Mit dem Antreffen der Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Polizei Bonn
