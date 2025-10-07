Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in der Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 09. Oktober 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in der Bonner Innenstadt auf dem Münsterplatz ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Taschendiebstahl und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz sowie der zuständige Bezirksdienstbeamte stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.

