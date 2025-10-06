Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: 29-Jähriger nach Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Bornheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn:

Nach einer versuchten überfallartigen Vergewaltigung in Bornheim-Sechtem hat die Polizei in der Nacht zu Samstag (04.10.2025) einen 29-jährigen Mann aus Bornheim festgenommen.

Er steht in dringendem Verdacht, am Freitagabend (03.10.2025), gegen 20:30 Uhr, an der Brüsseler Straße in Sechtem eine 30-jährige Frau, die auf einem E-Scooter fuhr, gestoppt und auf einen nahegelegenen Feldweg gezerrt zu haben. Dort soll es dann zu einem sexuell motivierten Angriff gekommen sein, in dessen Verlauf es der Geschädigten gelang, sich loszureißen und einen Passanten anzusprechen. Dieser alarmierte die Polizei. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen richtete sich schnell ein Anfangsverdacht gegen einen 29-jährigen Mann, der bei Fahndungsmaßnahmen der Polizei des Rhein-Erft-Kreises in Brühl angetroffen und festgenommen werden konnte. Am Samstag (04.10.2025) wurde er auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete.

Das Kriminalkommissariat 12 übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen den 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Hierbei bitten die Ermittlerinnen und Ermittler auch mögliche weitere Zeugen, die zur Tatzeit am Freitagabend im Bereich der Brüsseler Straße unterwegs waren, sich unter 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell