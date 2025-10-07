PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Endenich

Bonn (ots)

Am morgigen Mittwoch, den 08. Oktober 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in Endenich ein. Das Polizei-Mobil steht am "BAUHAUS" in Endenich von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Kriminalität zum Nachteil von Senioren, Taschendiebstahl und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz sowie der zuständige Bezirksdienstbeamte stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt vor Ort individuell beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

