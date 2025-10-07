Polizei Bonn

POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: 36-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 36-jährigen Silke K. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau, die in einer Einrichtung in Bad Honnef lebt, wurde dort am Montag (06.10.2025) gegen 18:45 Uhr zuletzt gesehen und wird seitdem vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Auffindung der vermissten Person. Silke K. ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor.

Ein Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/182527.

Die 36-Jährige kann ergänzend wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,55 m groß - kräftige Statur - kurze braune Haare - blaue Augen - zuletzt mit grünem T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet.

Wer die Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell