POL-BN: Siegburg: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Siegburg (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Nacht zu Donnerstag (09.10.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Siegburg aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 41-jähriger Mann gegen 01:35 Uhr den Notruf 112 gewählt und angegeben, dass er mit einem Messer verletzt worden sei. Polizeiliche Einsatzkräfte konnten den Geschädigten in der Folge schwerverletzt auf dem Gehweg der Straße Steinbahn feststellen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Norbert Lindhorst in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf. Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen suchen die Ermittler weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

