PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Siegburg: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Siegburg (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Nacht zu Donnerstag (09.10.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Siegburg aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 41-jähriger Mann gegen 01:35 Uhr den Notruf 112 gewählt und angegeben, dass er mit einem Messer verletzt worden sei. Polizeiliche Einsatzkräfte konnten den Geschädigten in der Folge schwerverletzt auf dem Gehweg der Straße Steinbahn feststellen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Norbert Lindhorst in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf. Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen suchen die Ermittler weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 21:51

    POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisste 36-Jährige wurde angetroffen

    Bad Honnef (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 36-jährigen Frau aus Bad Honnef (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6133074) kann zurückgenommen werden. Sie wurde am Dienstagabend (07.10.2025) im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen von der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg im Umfeld ihrer Wohneinrichtung in Bad Honnef angetroffen. Nach einer ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 18:01

    POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: 36-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Bad Honnef (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 36-jährigen Silke K. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau, die in einer Einrichtung in Bad Honnef lebt, wurde dort am Montag (06.10.2025) gegen 18:45 Uhr zuletzt gesehen und wird seitdem vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Auffindung der vermissten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren