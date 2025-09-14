PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus dem Verkehr gezogen

Apolda (ots)

Am Freitag, 12.09.2025 kollidierte in der Bahnunterführung auf der Landstraße 1060 zwischen Bad Sulza und Niedertrebra ein 95 Jahre alter Fahrer eines VW Passat frontal mit einem 37 Jahre alten Mercedes-Fahrer. Nachdem der 37-jährige Erfurter ausstieg und sich nach dem Befinden des Unfallverursachers erkundigte, erwiderte dieser nichts und fuhr stattdessen davon. Die anschließend alarmierten Polizeibeamten trafen den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift an, wobei sie klare Anzeichen für eine altersbedingte körperliche Ungeeignetheit zum Fahren dessen feststellten, woraufhin der Führerschein sichergestellt wurde. Der Unfallgegner erlitt durch den Aufprall Schmerzen im Halswirbelbereich, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

