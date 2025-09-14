PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Parkdeckunfall durch Herzinfarkt

Apolda (ots)

Am Freitag, 12.09.2025 touchierte gegen 10 Uhr eine 45 Jahre alte Fahrerin eines PKW VW auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in Apolda, Bernhard-Prager-Gasse mit einer betonfußeingefassten Laterne nachdem sie starke Schmerzen in der Brust verspürte. Aufgrund des Verkehrsunfalls und den dadurch entstandenen Schäden am Fahrzeug war dieses nicht mehr fahrbereit. Schäden am Beton waren gering. Die Verunfallte wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus aufgrund Verdacht eines Herzinfarktes verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

