Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Überholtwerden gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Jena (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 87jähriger Hondafahrerin die Straße von Nausnitz nach Graitschen bei Bürgel. Als sie hier von einem 28jährigen VW Fahrer überholt wurde, fuhr sie zu zur Fahrbahnmitte, wo es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 14.09.2025 – 08:52

    LPI-J: Zwei leicht Verletzte bei Unfall

    Weimar (ots) - Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 26-jährige Mazda-Fahrerin die B85 aus Bad Berka kommend Richtung Troistedt. Vor ihr fuhr ein Pkw Ford, besetzt mit drei Personen. Im Bereich des Kreisverkehrs kam es zu stockenden Verkehr. Die 30-jährige Fahrerin des Ford musste aufgrund vor ihr bremsender Fahrzeuge ebenfalls bis zum Stillstand bremsen. Dies bekam die Mazda-Fahrerin zu spät mit und fuhr den Ford auf. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:51

    LPI-J: Betrunken in den Graben gefahren

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer die B7 von Erfurt Richtung Weimar. Auf Höhe der Ausfahrt Mönchenholzhausen kam er zweimal von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in den Straßengraben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:49

    LPI-J: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

    Weimar (ots) - Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rießnerstraße. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
