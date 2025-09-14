LPI-J: Beim Überholtwerden gegen Rechtsfahrgebot verstoßen
Jena (ots)
Am Freitagmorgen befuhr eine 87jähriger Hondafahrerin die Straße von Nausnitz nach Graitschen bei Bürgel. Als sie hier von einem 28jährigen VW Fahrer überholt wurde, fuhr sie zu zur Fahrbahnmitte, wo es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.
