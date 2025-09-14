LPI-J: Beim Überholtwerden gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Weimar (ots) - Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 26-jährige Mazda-Fahrerin die B85 aus Bad Berka kommend Richtung Troistedt. Vor ihr fuhr ein Pkw Ford, besetzt mit drei Personen. Im Bereich des Kreisverkehrs kam es zu stockenden Verkehr. Die 30-jährige Fahrerin des Ford musste aufgrund vor ihr bremsender Fahrzeuge ebenfalls bis zum Stillstand bremsen. Dies bekam die Mazda-Fahrerin zu spät mit und fuhr den Ford auf. ...

