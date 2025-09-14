PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken in den Graben gefahren

Weimar (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer die B7 von Erfurt Richtung Weimar. Auf Höhe der Ausfahrt Mönchenholzhausen kam er zweimal von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in den Straßengraben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst.

Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

