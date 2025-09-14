PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Weimar (ots)

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rießnerstraße. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

