LPI-J: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs
Weimar (ots)
Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rießnerstraße. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
