Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 26-jährige Mazda-Fahrerin die B85 aus Bad Berka kommend Richtung Troistedt. Vor ihr fuhr ein Pkw Ford, besetzt mit drei Personen. Im Bereich des Kreisverkehrs kam es zu stockenden Verkehr. Die 30-jährige Fahrerin des Ford musste aufgrund vor ihr bremsender Fahrzeuge ebenfalls bis zum Stillstand bremsen. Dies bekam die Mazda-Fahrerin zu spät mit und fuhr den Ford auf. Die beiden Mitfahrer im Ford (25 Jahre, männlich und 12 Jahre, männlich) wurden leicht verletzt, wobei der 25-Jährige in ein Klinikum gebracht wurde. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell