Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg"

Am Sonntag, 24.08.2025, wurde durch Beamte der Motorradkontrollgruppe der Polizeiinspektion Goslar eine Verkehrsüberwachung auf der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg" durchgeführt.

In dem überwachten Streckenabschnitt wurde in der Vergangenheit die Geschwindigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen auf 50 km/h beschränkt und zudem Rüttelstreifen auf die Fahrbahn aufgebracht. Im Kontrollzeitraum von drei Stunden wurden durch die Beamten hier insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich demnach an die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung.

Trotzdem mussten leider eklatante und die Verkehrssicherheit gefährdende Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden. Die höchsten dort gemessenen Geschwindigkeiten lagen bei 113 km/h (Überschreitung von 63 km/h) und 120 km/h (Überschreitung von 70 km/h), die jeweils durch Motorradfahrende verursacht wurden.

Weiterhin wurden drei Motorradfahrende festgestellt, die den genannten Streckenabschnitt offensichtlich für verbotene Kraftfahrzeugrennen missbrauchten. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Dazu wurden Bauartverstöße und Reifenmängel bei Motorrädern und zwei Verstöße gegen das dortige Überholverbot festgestellt und ebenfalls geahndet.

Weitere Kontrollen werden hier sicher folgen.

