PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg"

Goslar (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, wurde durch Beamte der Motorradkontrollgruppe der Polizeiinspektion Goslar eine Verkehrsüberwachung auf der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg" durchgeführt.

In dem überwachten Streckenabschnitt wurde in der Vergangenheit die Geschwindigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen auf 50 km/h beschränkt und zudem Rüttelstreifen auf die Fahrbahn aufgebracht. Im Kontrollzeitraum von drei Stunden wurden durch die Beamten hier insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich demnach an die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung.

Trotzdem mussten leider eklatante und die Verkehrssicherheit gefährdende Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden. Die höchsten dort gemessenen Geschwindigkeiten lagen bei 113 km/h (Überschreitung von 63 km/h) und 120 km/h (Überschreitung von 70 km/h), die jeweils durch Motorradfahrende verursacht wurden.

Weiterhin wurden drei Motorradfahrende festgestellt, die den genannten Streckenabschnitt offensichtlich für verbotene Kraftfahrzeugrennen missbrauchten. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Dazu wurden Bauartverstöße und Reifenmängel bei Motorrädern und zwei Verstöße gegen das dortige Überholverbot festgestellt und ebenfalls geahndet.

Weitere Kontrollen werden hier sicher folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Schulze, PHK
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.08.2025

    Goslar (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag kam es in Bad Harzburg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung in der Amsbergstraße und entwendeten diverse Modeartikel sowie Wertgegenstände, mit denen sie unerkannt entkamen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.08.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit E-Scooter Am Samstag, den 24.08.2025, wird gegen 12:55 Uhr ein 49-jähriger Goslarer durch eine Passantin auf dem Boden liegend im Bereich des Okerufers verletzt aufgefunden. Nach erfolgter erstmedizinischer Versorgung kann durch die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei ermittelt werden, dass der verletzte Goslarer zuvor den Gehweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren