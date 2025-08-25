Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.08.2025

Goslar (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag kam es in Bad Harzburg zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Der oder die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung in der Amsbergstraße und entwendeten diverse Modeartikel sowie Wertgegenstände, mit denen sie unerkannt entkamen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

