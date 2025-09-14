Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Jena (ots)

Freitagabend befuhr 63jähriger Transporterfahrer die Verbindungsstraße von Bad Klosterlausnitz nach Hermsdorf Ost. Als der Transporterfahrer von einem Kradfahrer überholt wurde, fuhr dieser plötzlich zur Fahnbahnmitte. Der Kradfahrer hilet sich kurzzeitig am Transporter fest um einen Sturz zu verhindern. Der Sozius des Kradfahrers wurde hierbei leicht verletzt. Der 63 Jährige entfernte sich ohne zu stoppen pflichtwiedrig von der Unfallstelle. Als der Transporterfahrer nach der Unfallaufnahme aufgesucht wurde, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,1 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

